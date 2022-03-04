إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ودكا لتنشيط التجارة البينية الشهر المقبل

وزير دولة بنجلاديش للشؤون الخارجية أمام اتحاد الغرف التجارية :

-132.5 مليون دولار حجم التجارة البينية معدلات التجارة الحالي

- نبحث توقيع اتفاقية تجارة حرة لإلغاء التعريفة الجمركية.. وغرفة تجارية مشتركة

- إبراهيم العربي: مجالات متعددة للتعاون وبدء لقاءات بين مجتمع الأعمال بالبلدين للوقوف على كافة فرص التعاون.

أعلن شهريار علام وزير الدولة البنجلاديشي للشؤون الخارجية عن انطلاق خط طيران مباشر بين مصر و بنجلاديش الشهر المقبل بعد التوافق مع الحكومة المصرية على اتخاذ حزمة من الإجراءات لوضع حجر أساس لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

- بحث توقيع اتفاقية تجارة حرة لإلغاء التعريفة الجمركية

وأوضح وزير الدولة البنجلاديشي للشؤون الخارجية، خلال لقائه والوفد المرافق له بأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي أن حكومة بلاده تبحث مع الإدارة المصرية توقيع اتفاقية تجارة حرة لإلغاء التعريفة الجمركية بما سيرفع من التجارة البينية معربا عن أمله في أن يرفع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة للحكومة المصرية لإنشاء غرفة تجارية مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين لدفع العلاقات التجارية و الاقتصادية المشتركة .

وأضاف "علام" أن بلاده تبنت تنمية اقتصادية شاملة علي مدار 12 عاما ماضية استطاعت من خلالها تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6 % سنويا كما حققت اكتفاءا ذاتيا من إنتاج الطاقة لتغطي 100 % من الاحتياجات السكانية والصناعية بما ساهم في تحول اقتصاد بلاده من الاعتماد على الزراعة إلى التنمية المستدامة للأنشطة الصناعية والتجارية كما ساهم في انشاء العديد من المناطق الصناعية كما تستهدف بنجلاديش اقامة 100 منطقة صناعية حرة على أراضيها .

وأكد اهتمام بلاده بتنمية كافة العلاقات الاقتصادية مع مصر لما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع و نمو مستمر كما تشكل الأسواق المصرية أهمية خاصة لدخول أسواق الشرق الأوسط والأسواق الافريقية مشيرا الي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية في وضع الاقتصاد المصري علي قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الخارجية في القارة الأفريقية بالإضافة لتمتع مصر بموقع استراتيجي يمكنها من النفاذ الي كافة الأسواق العالمية .

وأشار إلى نجاح لقائه بوزيرة التجارة والصناعة، وهيئة الاستثمار المصرية، ورئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس للوقوف على كافة فرص التعاون الصناعي والاستثماري المشترك كما خلقت هذه اللقاءات إيمانا بأهمية بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح كافة الأطراف .

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة و الصناعة أن التجارة البينية شهدت تراجعا خلال الأعوام الماضية و بالرغم من تنوع المزيج السلعي للتجارة المشتركة إلا أنها لا ترتقي لعمق العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين مشيرا الي أن الميزان التجاري بين البلدين وصل الي 132.5 ملايين دولار فقط خلال عام 2020 ويميل لصالح الجانب المصري بإجمالي صادرات وصل الي حوالي 88 مليون دولار .

- أبرز الصادرات المصرية لأسواق بنجلاديش

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية لأسواق بنجلاديش تركزت في القطن الخام وبعض أصناف الفاكهة و الخضروات والملابس الجاهزة والبذور النباتية وبعض الصناعات الكيميائية بينما تركزت الواردات المصرية من أسواق بنجلاديش في أدوات المائدة بعض أصناف الملابس الجاهزة .

وأكد العربي أنه تم الاتفاق مع الجانب البنجالي علي البدء الفوري في عقد مجموعة من اللقاءات الافتراضية والواقعية بين رجال الأعمال في البلدين لمناقشة كافة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مشيرا الي وجود فرصا هامة وكبيرة للتعاون بين الجانبين بما يحقق تضاعف كبير لحجم التجارة البينية .