«خيول» لـ «فريدريش فريكسا» يستعرض العلاقة التاريخية بين الإنسان والحصان

يعد كتاب «خيول» للصحفية والكاتبة الألمانية «فريدريش فريكسا» ومن ترجمة دكتور سارية المرزوق، والصادر عن مشروع «كلمة» بأبوظبي، مختلفا عما هو رائج من الكتب التي تجتذب جمهور الخيول والفروسية في العالم الغربي، فالمؤلفة هنا لا تجلس وراء مكتبها ولا تكتب مقالا في الشأن الثقافي أو العام، بل تراها طفلة تتمرن على ركوب الحصان الخشبي، ثم فتاة تقضي وقتها في مزرعة الخيول تدفع عربة الروث، وتعتلي ظهور الخيول بشيء من التردد وتنظف حذوات الخيول بعد التدريب والجولات في الحقول المحيطة بالإسطبل، ثم سيدة ناضجة وفارسة متمرسة، تعلمت الكثير عن الخيول.

ويتألف كتاب «خيول» من 13 فصلا، ولا يناقش خصائصها وتاريخها بقدر ما يستعرض العلاقة التاريخية الوثيقة بين الإنسان والحصان من جهة، وعلاقة المؤلفة بعالم الخيول منذ الطفولة، ورحلتها كامرأة ألمانية تنحدر من أسرة شهدت نساؤها التغييرات التاريخية في ألمانيا، وتأثيرها على انتقال إرسال الخيول من الرجال إلى النساء من جهة أخرى.