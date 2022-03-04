بلينكن وكوليبا يبحثان إجراءات دول العالم لدعم أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، إصرار الدول في جميع أنحاء العالم وإجراءاتهم لدعم حكومة كييف وشعبها، في مواجهة الهجوم الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، لمناقشة احتياجات كييف الإضافية من الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن خالص تعازيه باسم الولايات المتحدة في ضحايا العملية العسكرية الروسية برا وبحرا وجوا، وأكد بلينكن، بحسب البيان، أن الحكومة الروسية ستخضع للمساءلة عما ترتكبه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه بينما تحزن الولايات المتحدة على خسائر أوكرانيا، فهي تفخر دوما بالوقوف مع شعب أوكرانيا ودعم سيادتها وسلامتها الإقليمية.

كما أكد بلينكن، أن البنية التحتية التي دمرتها روسيا في أوكرانيا ليست أهدافًا عسكرية، محذرا من أنّ الحصيلة المروّعة للضحايا المدنيين الذين سقطوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية ستواصل الارتفاع.

وشدّد وزير الخارجية الأمريكي، على أنّ البنى التحتية التي دمّرتها الضربات الروسية أماكن يعمل فيها مدنيون وتعيش فيها أسر، مؤكدا في الوقت ذاته أن واشنطن تدرس الوضع عن كثب.

وأضاف "بلينكن"، إنّ "التكلفة البشرية للحرب غير المبرّرة والمجّانية التي يشنّها الكرملين مروّعة، هناك مئات إن لم يكن آلاف المدنيين قتلوا وجرحوا"، مضيفا أنّ عدد القتلى والجرحى المدنيين والعواقب الإنسانية لن تنفكّ تزداد سوءاً في الأيام المقبلة.

من جانبه، صرح ميخايلو بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، بأن الوقت قد حان لكي يتحمل الغرب المسئولية عن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن "منطق هذه الحرب هو تكديس القذائف والغارات الجوية على الهياكل الأساسية المدنية والمدن الكبيرة والمدنيين".