صحيفة: الإمارات تكرس دبلوماسيتها لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا ومن خلال الحوار

سلطت صحيفة "الخليج" الإماراتية الضوء على النهج الدبلوماسي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة في علاقاتها الدولية، حيث كرست جهودها لحل الأزمة الأوكرانية سلميا ومن خلال الحوار.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "دبلوماسية السلام"، إن قيم "الإعلان الدولي بحق الشعوب في السلم" الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والثلاثين تشكل بالنسبة لدولة الإمارات نهجاً دبلوماسياً ثابتاً في علاقاتها الدولية، وإدراكا منها بالمسالك الخطرة التي يمر بها العالم هذه الأيام جراء الأزمة الأوكرانية، وما تحمله من نذر مواجهات كبرى تهدد الأمن والسلم الدوليين، فإنها كرست نفسها على أن تكون جندي سلام، وأن تضع دبلوماسيتها في خدمة تحقيق الهدف الأسمى الذي يتطلع إليه العالم.

وأضافت أن الإمارات ترى بأن التطورات الميدانية تفرض تشديد الجهد على التوصل إلى الحل العادل، من خلال تخفيف التصعيد أولاً، تمهيداً لحل سياسي يكفل حقوق الجميع ويوفر الأمن للجميع وفق القانون الدولي، وبما يوفر للأبرياء الأمن ويقي العالم من أزمات إنسانية متجددة هو بغنى عنها، إذ تكفيه تداعيات جائحة كورونا المدمرة بشرياً واقتصادياً، فضلاً عن أزمة المناخ التي تهدد الكرة الأرضية، إضافة إلى أزمات الفقر والجوع والمرض التي تفتك بملايين البشر.

وأشارت إلى أن الإمارات دعت منذ بدايات الأزمة الأوكرانية إلى الحوار وصولاً إلى السلام لأنها تؤمن بقدرة الإنسان على التمسك بالحب والحياة من خلال فتح كل نوافذ الأمل وقنوات الاتصال، وعدم ترك أية وسيلة لتحقيق هذا الهدف.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول، "إن دولة الإمارات إذ تؤكد أهمية وجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، والسماح بإيصالها من دون عوائق، فهي مستمرة في جهودها الدبلوماسية لبلوغ هذا الهدف الإنساني الذي يتوق إليه العالم الآن للخلاص من هذه الأزمة بكل تداعياتها".