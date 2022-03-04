الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق فى شقة سكنية بمنطقة الخصوص

حريق في شقة
حريق في شقة

نشب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الخصوص، اليوم الجمعة، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر أو إصابات في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية إخطارا من غرفة علميات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات.

 وتم فرض كردون أمني حول العقار لمنع انتشار النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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