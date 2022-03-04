الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مجموعة الدكتورأسامة طه تحصد المركز الأول عالميا فى جراحات السمنة والكبسولة المبرمجة من جامعة"هارفارد"

الدكتورأسامة طه
الدكتورأسامة طه

حصدت مجموعة الأستاذ الدكتور أسامة طه، المركز الاول المعتمد دوليا من جامعة "هارفارد" أعرق الجامعات، كما منحت الاعتراف الدولي من مركز التميز العالمي لنتائج الكبسولة المبرمجة على مستوى مصر بالأكمل، حيث يعد الوحيد المعترف به عالميا من قبل الشركه المصنعة وذلك لتحقيق المجموعة أفضل النتائج على مستوى العالم في نتائج الكبسولة المبرمجة.


وفى هذا الإطار تم اختيار مركز الدكتور أسامة طه لوضع البروتوكول الدولي لما حققوه من نتائج التي تعتبر الأولى عالميا بإعتراف جامعة هارفارد اعرق الجامعات الطبيه بالعالم، حيث ينقل أطباء التغذية بمجموعة الدكتور أسامه طه لجراحات السمنة والتجميل  خبراتهم لأكثر من 150 جراح على مستوى العالم لتدريبهم و نقل بروتوكولات المجموعة المعتمدة دوليا لتحسين نتائجها على مستوى العالم.


ويؤكد الدكتور أسامة طه، إنه سيظل على الوعد دائماً لتقديم أفضل ما لديه هو والمجموعة، مشيراً إلى ان الاستثمار الحقيقي هو المريض ووجوده بجانبه وتقديم كافة الخدمات العلاجية له، من خلال مجموعة عمل متكامله لخدمة المريض للارتقاء بالمستوي الطبي العام، موجها الشكر لكل فريق العمل على رأسهم الدكتور Mahmoud Abdelaal  وفريق التغذية المتميز والمدربين الرياضيين لما يبذلونه من جهد و تواصل مع مرضى الكبسولة المبرمجة بمركزه.

ومجموعة الدكتور أسامه طه هي صاحبة النشر الدولي الاول في مصر ليس فقط في الكبسولة المبرمجه بل ايضا في حالات تحويل المسار المصغر و كشكشة المعده والتكميم بأنواعه وحصدت المجموعة أفضل افضل النتائج في الشرق الاوسط وتصنيف عالمي في متابعة المرضى.


الجدير بالذكر أن الدكتور أسامه طه، واحدا من الأطباء المعروفين دوليا، ويعمل بجانبه فريق متميز، ويحرص كل الحرص على إتباع المعايير الدولية مما أدى الى كسب ثقة جموع المرضى والمشاهير والفنانين في منظومته التي بدورها أسهمت على تدريب الكثير من الأطباء في مصر والدول العربية و الأوروبية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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