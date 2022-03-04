الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير فى طنطا

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مشاريع الرصف والتطوير الجارية التي تشهدها مدينة طنطا، خلال جولة رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

كما تفقد المحافظ أعمال فرد الطبقة الرابطة والنهائية تركيب الإنترلوك والأعمدة الديكورية بكورنيش طنطا بداية من كوبري الغفران وحتى كوبري قحافة، موجهاً باستكمال رصف امتداد شارع الغفران حتى السريع وشارع المماليك بداية من كوبري الطوب وحتى الطريق السريع، حيث يعد الشارعين محورين مروريين جديدين يساهمان في تقليل الكثافة المرورية بمنطقة الكورنيش والطريق السريع.

وتابع «رحمي» جولته أعمال تطوير الكورنيش في مرحلته الخامسة بداية من مزلقان سكة المحلة وحتى كوبري فاروق، حيث تتم أعمال تركيب الحديد لسور الكورنيش ودهان السور، كما تم تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة مربع شارع الأشرف والتي يتم بها أعمال تشغيل التربة، تمهيداً لفرد طبقة السن ليتم رصفها خلال هذا الشهر.

رحمي نسابق الزمن أجل الانتهاء أعمال الرصف والتطوير

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وائل لطفي

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