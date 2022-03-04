الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي يُباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

باشر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، عمله من مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الوزير مبنى الوزارة ومكاتب القيادات وموظفي الوزارة، كما تفقد أنظمة الإنارة الذكية واطلع على كافة التجهيزات المتوفرة، وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية بمقر الوزارة.

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وأشاد  عبدالغفار بدقة التجهيزات وجودتها بما يُسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، مستمعًا لشرح من مسئولي الوزارة حول تأثيث المكاتب وتوزيع الموظفين، مؤكدًا على أهمية تنمية قدرات العاملين لتلبية مُتطلبات التحول الرقمي.

وخلال الجولة التفقدية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، ويدعم أهداف الدولة نحو تحقيق "حوكمة الإدارة الحكومية" بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في مصر، مضيفًا أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية. 

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وأشار عبد العفار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وتتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية هي مستقبل الجمهورية الجديدة، وأحد ركائز التنمية للدولة المصرية، حيث تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المُتكاملة الصديقة للبيئة والتي تُخاطب تطلعات المستقبل باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

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وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعات وزير التعليم مسئولى العاصمة الإدارية موظف مشروع صديقة للبيئة الحي الحكومي لمشروعات القومية

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