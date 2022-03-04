تويتر تعيد استقبال موظفيها في مكاتبها بسان فرانسيسكو بعد عامين على إغلاقها

أعلن رئيس تويتر باراغ أغراوال عن إعادة فتح مكاتب شبكة التواصل الاجتماعي في 15 مارس، بعد عامين على إغلاقها منذ بداية جائحة كوفيد-19، محذراً من أنّ نسق العمل الهجين الذي يجمع بين الحضور في المكتب والعمل من بُعد يطرح "تحديات كثيرة".

وقال أغراوال في رسالة داخلية نُشرت عبر صفحته إنّ "ثقافة عملنا تتطلب نشاطاً وتفاعلاً"، "والعمل داخل مكاتب والاجتماعات بين الموظفين والأحداث تضفي مزيدا من الحياة على هذه الثقافة أنا متحمّس".

وتمثّل المجموعة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، واحدة من أولى المجموعات في المنطقة التي شجعت موظفيها على العمل في منازلهم، قبل أن تأمرهم بذلك في 12 مارس 2020.

وبعد شهرين، سمحت الشبكة للموظفين أن يعملوا عن بُعد بشكل دائم في حال رغبوا في ذلك.

وأكّد أغراوال الذي تولى منصب رئيس تويتر خلفا للمؤسس جاك دورسي نهاية نوفمبر، هذا الخيار قائلاً "تعملون في المكان الذي تشعرون فيه أنّكم أكثر إنتاجيةً وإبداعاً، بما يشمل العمل بدوام كامل في منازلكم بشكل دائم".

وأشار كذلك إلى أنّ عودة بعض الموظفين إلى المكاتب "سيجعل توزيع العمل أكثر تعقيداً بكثير"، مضيفاً أنّ "الموظفين الذين حضروا اجتماعاً عن بُعد بينما كان آخرون يشاركون فيه من غرفة الاجتماعات، يدركون المشكلة".

وكان أعرب جاك دورسي قبل الجائحة عن رغبته في أن يعمل عدد أقل من الموظفين داخل مكاتب تويتر في سان فرانسيسكو، وأن يعتمدوا مبدأ العمل عن بُعد.

وسارعت شركات التكنولوجيا الكبيرة إلى اعتماد هذه المقاربة قبل عامين، لكنّ معظمها أعلن تواريخ لعودة الموظفين إلى المكاتب ثم أرجأها.

واستأنفت بعض الشركات العمل الحضوري لكن مع تقليص كبير في أعداد الموظفين الموجودين في المكاتب.

وأعلنت شركة "جوجل" الأربعاء أنّ موظفيها في سيليكون فالي ومناطق أميركية أخرى سيعودون إلى العمل الحضوري في أوائل أبريل، تاركة المجال مفتوحاً أمام العمل عن بُعد لفترات زمنية محددة أو طويلة.