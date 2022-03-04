الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة: يجب تعزيز ووضع الحوافز المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جلسة افتراضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس تحت عنوان (حان وقت العمل: جهود متكاملة من أجل كوكب وشعب صحى)، على هامش مشاركتها فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبي بكينيا تحت عنوان "تعزيز الإجراءات المتعلقة بالطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكدت وزيرة البيئة، أن حشد المجتمعات للعمل يمكن أن يصبح فعالًا من خلال ارتكاز سياساتنا واستراتيجياتنا على المواطنين، والعمل على تشجيع المشاركة المجتمعية بما فى ذلك السيدات والشباب والسكان المحليين في عملية التخطيط خاصة عند إدارة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية العمل على تحسين مستوى فهم المجتمعات لقيمة الطبيعة ومساهمتها في أهداف التنمية المستدامة من خلال حملات التوعية والتثقيف ومنصات التواصل، وتشجيع ودعم المبادرات المحلية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت وزيرة البيئة أن تشجيع المواطنين على العمل التطوعي يمكن أن يحدث فارقًا، مؤكدة على ضرورة تعزيز ووضع الحوافز المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي، وتسهيل وصول المجتمعات إلى المعرفة والمعلومات.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة مراعاة احتياجات واولويات الدول خلال المؤتمر والبحث عن الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة بعد أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 المدخل المتكامل للمبادرة الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر)، وأهمية استمرار العمل لتحقيق تقدم في الاتفاقيات الثلاث معا، معربة عن قلقها من تزايد الاهتمام بالعمل على الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإهمال القضايا المتعلقة بتدهور الأراضى، كما أشارت إلى اهتمامها بالبحث عن وسائل للحد من آثار تغير المناخ لمواجهة الخسائر والأضرار، خاصة بعد ما شهدته مصر هذا العالم من ظواهر مناخية غير معتادة. 

الفيديو كونفرانس ياسمين فؤاد حان وقت العمل جمعية الأمم المتحدة للبيئة التنمية المستدامة

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التنمية بأثر رجعى

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