الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالتفصيل.. ارتفاع طفيف في أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

فاكهة
فاكهة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، بسوق العبور، ارتفاعا طفيفا لبعض الأصناف، رغم اختلافها من منطقة إلى أخرى.

 "الدستور" تقدم خلال السطور التالية الأسعار بالسوق:

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (قفص).

سجلت أسعار البرتقال السكري 2 : 4.5 جنيهات للكيلو (قفص).
تراوحت أسعار البرتقال أبو سرة من 2.5 :6 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).
سجل سعر النارنج نحو 2.5 جنيه للكيلو.

تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 : 6 جنيه للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون حلو من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 6: 12 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى4:7 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

وسجل سعر العنب المستورد الأسود نحو 30 جنيهًا.

وسجل سعر العنب المستورد الأصفر نحو 20 جنيهًا.

تراوحت أسعار تفاح (أمريكي- إيطالي) من19 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وتراوح سعر تفاح جولدن من 16 : 20 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وتراوح سعر تفاح سوري لبناني من 12 : 18 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

بينما سجل سعر بلح سيوي 20:25 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر الجوافة من 4 : 8 جنيهات للكيلو ( قفص - كرتونة).

تراوح سعر الرمان من 6 : 9 جنيهات للكيلو قفص - تكنا بلاستيك.

كما تراوح سعر الفراولة ما بين 7 : 10 جنيهات.

وتراوح سعر الكانتالوب من 4 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

وتراوح سعر الكاكا من 17 : 25 جنيهًا للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر المانجو كيت من 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (2) من 21 : 28 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 12 : 18 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح الخوخ المستورد بين «15 : 20» جنيهًا للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

وسجل سعر البرقوق المستورد نحو 22 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر الحرنكش نحو 11 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الكمثرى المستوردة نحو 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الأناناس عند 35 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر نبق نحو 11 جنيهًا بالوزن.

تراوح سعر الدوم من 20 : 40 جنيهًا.

 سعر قشطة بلدي من 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

 سعر قشطة عبد الرازق من 30 : 70 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سجل سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سجل سعر الأفوكادو 45 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر جنزبيل 40 جنيهًا للكيلو (قفص).

أسعار الموز جاءت كالتالي:
سجل سعر موز بلدي من 5 : 8 جنيهات للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز وليم من 7 : 10 جنيهات للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز مغربي من 7 : 10 جنيهات للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز بيكو من 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز مستورد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (سباطة).

اسعار الفاكهة اليوم الجمعة اسعار الفاكهة أسعار الفاكهة اليوم أسعار البرتقال البلدي سوق العبور للجملة سعر العنب المستورد الأسود أسعار جريب فروت أسعار البرتقال أبو سرة سعر ليمون بلدي أسعار البرتقال السكري

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بالتفصيل.. ارتفاع طفيف في أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

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