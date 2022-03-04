الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الثلاثاء.. افتتاح «أصل الحكاية» للزعيم أحمد بـ«خان المغربي»

أصل الحكاية
أصل الحكاية

يشهد جاليري خان المغربي بالزمالك، افتتاح معرض الفنان التشكيلي الزعيم أحمد، والذي يأتي تحت عنوان "أصل الحكاية"، وذلك في الساعة الـ6 مساء الثلاثاء المقبل..

تعد تجربة الفنان التشكيلي الزعيم أحمد، واحدة من التجارب الهامة وتستمد جذوة تميزها ومغايرتها لما تقدمه انفلات وجموح عبر تقديم رؤيته وذلك عبر الجمع بين  النحت والتشكيل.

  

كتب عنه الناقد التشكيلي ياسر جاد: تأتى تجربة الفنان الزعيم أحمد كواحدة من التجارب الهامة والمميزة والتى تستحق التوقف عندها طويلا، لما لها من تميز ومغايرة سواء على مستوى الفكر أو على مستوى التقنية و الحلول.

 

وكذلك المبالغات غير النمطية التي تجمح إلى حافة السيريالية دون التفريط فى الاستساغة البصرية التي تجذب المتلقى، والتي تتسم بإتاحة الفرصة للمتلقى بالتفاعل بصريا مع مشهده المطروح.

ونتيجة لتلك الحالة الواقعة في مناطق دراما التعبيرية، تلك الدراما التي تحظى بجماهيرية ملحوظة في أوساط التذوق التشكيلي، لما لها من دور إيجابي وقابلية لتوضيح الفكر المحمل به المشهد.

أصل الحكاية الفنان التشكيلي الزعيم أحمد جاليري خان المغربي الناقد التشكيلي ياسر جاد تشكيل

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وائل لطفي

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