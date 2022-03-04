انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين على منصب النقيب العام

انطلقت منذ قليل المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا.

وضمت قائمة المرشحين على منصب النقيب العام، 22 بعد استعباد أحمد عثمان بحكم قضائي، وهم: (هاني ضاحي، طارق النبراوي، حافظ فؤاد عبدالرحمن، فيصل محمود عوض، أيمن فتحي حسين، عزت عرفة حسن، سيد محمد شحاتة، عبدالله عبدالمنعم عبدالله، محمد سامي عبدالمعطي، محمد صلاح عزت، وإيمان علام، مجدي نجيب محمد، سامح فوزي محمد، ضياء عبدالمنعم حسن، محمد نجيب، سامي فهمي ترك، عادل حسن إسماعيل، أسامة أحمد النجدي، كريم محمد محمد، عادل حسنين إبراهيم، مصطفي عبدالخالق أبو زيد، مظفر الدين محمد، أيمن محمد حسن).

كما تجري اليوم، جولة الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين في الجولة الأولى، التي تمت الجمعة الماضية.

حيث تجرى جولة الإعادة بين هشام أبوسنة وحسام عفيفي، على منصب رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، وبين محمد الفحام وإبراهيم سراج الدين، على منصب رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، وبين هشام سعودي، وسمر شلبي في الإسكندرية، وبين محمد علي محفوظ وأسعد مصطفى في الأقصر، وبين عبد الفتاح هاشم ومحمود أبو زيد، في قنا، وبين شريف كامل وعوض محمد عوض، في دمياط، وبين تامر الكرامي وأماني هاشم، في الغربية.

كما تجري جولة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية، بين شبل ضحا وأشرف عبد المنعم في المنوفية، وبين هشام والي مؤمن وجمال سيد عبد الواحد في الفيوم، وبين الهيثم عبد الحميد وأسامة أنور حسين في أسيوط، وبين ياسر همر بخيت ومجدي حسن علي في الوادي الجديد، وبين حسام الدين سعد سالم وأيمن محمد حسن في سوهاج، وبين محمد علي محفوظ وأسعد محمد في الأقصر، وبين محمد عباس سلطان وأسامة فهمي محمد في أسوان.