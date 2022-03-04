حبس 3 عاطلين ضبطوا بـ 28 كيس هيروين وبانجو وسلاح ناري ببنها

أصدرت النيابة العامة في مركز بنها بمحافظة القليوبية، قرارا يقضي بحبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة، كما أمرت النيابة التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام ثلاثة عاطلين بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز.

و تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتمكن النقيب محمد صلاح معاون مباحث مركز شرطة بنها، بضبطهم وهم كلا من "ا. س"عاطل مقيم مرصفا و"م. ح"عاطل 24 سنة مقيم مرصفا و"م. ص" 24 سنة عاطل ومقيم مرصفا دائرة المركز.

وضبط بحوزة المتهمين (28 كيس من مخدري الهيروين والبانجو، وسلاح ناري بندقية خرطوش، وطلقات نارية، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.