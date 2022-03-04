الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

الطقس
الطقس

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حالة الطقس المتوقعة لمدة 72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيانها، إن هناك تراجعات كبيرة وملحوظة في الحرارة، وأن هناك منخفضات سطحية لا تنشط إلا بعد رحيل المنخفضات العلوية الباردة.

وهناك نشاط للرياح يبدأ على شمال غرب البلاد من مساء اليوم ثم يتقدم هذا الانخفاض إلى شمال ووسط البلاد، وأيضا تقل درجات الحرارة على جنوب البلاد، وأيضا سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة لبعض الرمال والأتربة تشمل أغلب أنحاء البلاد مع توقعات ببعض الأمطار المتفرقة لأماكن من السواحل الشمالية وشمال الدلتا من مساء اليوم.

وجاءت درجات الحرارة في البيان كالتالي:

حالة الطقس الجمعة 4 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

حالة الطقس السبت ٥ مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

حالة الطقس الاحد 6 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

ارصاد الحرارة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس الوجه البحري الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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وائل لطفي

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