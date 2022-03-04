اليابان تحقق هدفها بتوزيع مليون جرعة معززة من لقاحات «كورونا» يوميًا

أعلنت الوزيرة المسئولة عن توزيع اللقاحات في اليابان، نوريكو هوريوتشي، اليوم الجمعة، أن بلادها تمكنت من تحقيق هدفها المتمثل في إعطاء مليون جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوميا منذ منتصف فبراير الماضي.. حيث قامت بتسريع حملة التلقيح للسيطرة على عدوى متغير أوميكرون، من كوفيد.

وقالت هوريوتشي - في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - "إن عدد الجرعات اليومية تجاوز المليون جرعة في 18 و 26 فبراير الماضي، ونظرا لأن الحكومة المركزية تجمع بيانات التطعيم من الحكومات المحلية، فكان هناك تأخيرات في إنهاء التعداد اليومي".

وفي أوائل فبراير، تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بتسريع حملة التلقيح في بلاده حتى يتم توزيع مليون جرعة معززة يوميا في النصف الأخير من الشهر. وفي ذلك الوقت، قالت الحكومة "إن 5.9 % فقط من سكان اليابان البالغ عددهم 125 مليونا، أو حوالي 7.47 مليون شخص، تلقوا جرعات ثالثة منذ بداية ديسمبر الماضي، ولكن بحلول يوم أمس الخميس، ارتفع الرقم إلى 22.9 %".

ومع تفشي عدوى أوميكرون وتسببها في إجهاد النظام الطبي في اليابان، لا تزال 31 محافظة من محافظات البلاد البالغ عددها 47 في حالة شبه طواريء أملا في السيطرة على العدوى.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 442 مليونا و84 ألفا و34 إصابة.

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و981 ألفا و137 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 28.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ956 ألفا و262 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ650 ألفا و876 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 514 ألفا و589 وفاة.