الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد حريق بأكبر محطة نووية أوكرانية.. «جونسون» يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن 

بوريس جونسون
بوريس جونسون

سلطت صحيفة ميرور البريطانية، الضوء على الحريق الذي اندلع في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة في أوكرانيا بالقرب من مادة مشعة أطلقها الجانب الروسي على مبان في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم .

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تبادل إطلاق النار الذي قال إنه "يهدد سلامة أوروبا بأسرها".

وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت، "تحدث رئيس الوزراء إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي في الساعات الأولى من صباح اليوم بشأن الوضع المقلق للغاية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، واتفق الزعيمان على أنه يجب على روسيا أن توقف على الفور هجومها على محطة الطاقة وأن تسمح بوصول خدمات الطوارئ دون قيود إلى المحطة".

ومن جانبه، دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأوروبيين إلى "الاستيقاظ" على احتمالية وقوع كارثة عالمية مثل كارثة تشيرنوبيل النووية عام 1986 تعزز روسيا حملتها في جنوب أوكرانيا وتقترب من مدينة ماريوبول الرئيسية التي ستربط بين قواتها الجنوبية والشرقية.

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إنه على القوات الروسية إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا النووية، مشددا على ضرورة  السماح فورا لرجال الإطفاء بالدخول لمحطة زابوريجيا النووية، وأكد أن انفجار محطة زابوريجيا إذا حصل سيكون أقوى بـ 10 مرات من تشرنوبيل.

 

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