سفير الصين بالقاهرة: الشباب هم مستقبل وأمل كل دولة

خلال تكريم الأطفال المشاركين في مسابقة السفير الثقافي

أكد سفير الصين لدى مصر لياو ليتشيانج أن الشباب هم مستقبل وأمل كل دولة،

جاء ذلك خلال تكريم السفير للأطفال المصريين الثلاثة المشاركين في مسابقة السفير الثقافي الصغير للصين.

وأعرب السفير الصيني في تغريدة له على موقع تويتر، اليوم الجمعة، عن سعادته باستقبال الأطفال وهم ساجد محمد الذي فاز بجائزة السفير الثقافي الصغير للصين، ورنا عبدالوهاب، وجومانة محمد اللتين شاركتا في نفس المسابقة وقرر السفير منحهما شهادة تكريم.

كما أعرب السفير الصيني عن أمله أن يستمر الأطفال الثلاثة في الحفاظ على حبهم للثقافة الصينية، وأن يلعبوا دورا نشطا في البناء الوطني لمصر عندما يكبرون، وأن يقدموا المزيد من المساهمات في تعزيز التبادل الثقافي وتطويره للحضارتين القديمتين المصرية والصينية.