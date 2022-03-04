الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: القوات الروسية تستولى على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

استولت قوات الجيش الروسي على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا، بعد معارك عنيفة.

وأكد بيان عاجل نشرته قيادة المحطة، عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الجمعة، أن وحدات العمل داخل المحطة لا تزال سليمة، وهناك أضرار لحجرة المفاعل في الوحدة 1، ولكنها لا تؤثر على سلامة الوحدة والأنظمة والعناصر المهمة لسلامة المحطة.

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أي تغييرات في حالة الإشعاع حتى الآن، ويقوم موظفو التشغيل بمراقبة حالة وحدات الطاقة والتأكد من تشغيلها وفقًا لمتطلبات اللوائح التكنولوجية للتشغيل الآمن.


وكان أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية،  في منشورات على الإنترنت، يوم أمس، إن القوات الروسية شنت هجوما قويا على بلدة إنرجودار الأوكرانية المجاورة لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد دخولها بالدبابات، مضيفا أن القوات الروسية تكثف جهودها للسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا.

وكتب رئيس البلدية دميتري أورلوف في قناته على "تيليجرام"، أن اثنين على الأقل من سكان إنرجودار أصيبوا بجروح جراء قصف بعد أن دخلت روسيا البلدة.

كان وزير الطاقة الأوكراني قد كشف عن تعرض رجال الإطفاء بمحطة زابوريجيا لإطلاق نار من القوات الروسية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.

 

وقال وزير الطاقة الأوكرانية إصابة وحدة لتوليد الطاقة في محطة زابوريجيا النووية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.
 
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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