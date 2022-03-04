رئيسة المفوضية الأوروبية تزور سلوفاكيا وتثمن استقبالها 80 ألف لاجئ أوكرانى

أثنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تضامن سلوفاكيا مع أوكرانيا في أزمتها الراهنة وترحيبها بأكثر من 80 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم مع تصاعد أعمال القتال الدائر هناك.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر، قالت "فون دير لاين"، إنه من الرائع في هذه الساعات المظلمة التي تعيشها أوروبا حاليا رؤية روح الوحدة والتضامن بين البلدان الأعضاء مع أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يدعم، بالطبع، كل من يفرون، وسيقدم لهم حماية فعالة وسريعة. ولهذا السبب اقترحت المفوضية الأوروبية تفعيل ما يسمى بآلية الحماية المؤقتة، مما يعني ضرورة حصول اللاجئين من أوكرانيا على حقوق الإقامة في أوروبا، من بين ذلك سوق العمل والوصول إلى مدارس الأطفال والرعاية الطبية لمدة عام كامل، ويمكن تمديدها تلقائيا إلى عامين".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، حسبما نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الجمعة، "أن البرلمان الأوروبي تعهد بتخصيص ما لا يقل عن 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي للمساعدة الإنسانية للاجئين الأوكرانيين، بجانب بذل الجهود لفتح ممرات آمنة لعبور المدنيين، وبالتالي يجب على روسيا أن تسمح لشركائنا في المجال الإنساني بتقديم هذه المساعدة إلى الأشخاص الموجودين في المنطقة".

وبخصوص العقوبات الغربية ضد روسيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "إن الهدف هو قطع قدرة الكرملين على شن حرب ضد جيرانه وهذا هو السبب في أننا فرضنا عقوبات كاسحة بنطاق غير مسبوق، وقد أثرت موجات العقوبات الثلاث التي فرضناها بالفعل على الاقتصاد الروسي، وبالتالي على جهود بوتين الحربية وسنتخذ خطوات إضافية إذا تدهور الوضع على الأرض في الوقت نفسه.

وأضافت "نحن نستعد في حالة الانتقام وعلى وجه الخصوص، قمنا بتنويع مصادر الطاقة ونعمل على زيادة إمداداتنا من الغاز الطبيعي المسال لضمان حصولنا على ما يكفي خلال موسم التدفئة الحالي، ونقوم أيضا بمضاعفة جهودنا في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهي الحل الأذكى والأنظف لتحقيق الاستقلال عن مصادر الطاقة الروسية".

