لقاء القمة الموسع بين السيسى ورئيس وزراء اليونان يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر لقاء القمة الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بالإضافة إلى موضوعات ذات الشأن المحلي والدولي.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان "السيسي: نتبنى مقاربة شاملة فى قمة المناخ.. وميتسوتاكيس: أوروبا تثق بقيادتكم"، نقلت الصحيفة لقاء القمة الموسع الذى عقده الرئيس السيسي، أمس، عبر الفيديو كونفرانس، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والذي أكد خلاله عمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، وأشاد بالتطور المتنامى الذى يشهده التعاون الثنائي فى مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين، معربا عن تقديره مواقف اليونان تجاه مصر.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قطاع الطاقة، خاصة مشروعات الربط الكهربائي، والغاز، وقطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

- الاجتماع تناول التحضير للقمة العالمية للمناخ (‪COP27‬) المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل



وأوضح أن الاجتماع تناول التحضير للقمة العالمية للمناخ (‪COP27‬) المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاستها القمة، لضمان خروجها بنتائج إيجابية في مصلحة دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، في حين أكد رئيس الوزراء اليوناني ثقة الجانب الأوروبي في قيادة مصر للقمة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الإطار.

وتحت عنوان "البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريبين عابرين بالبحر الأحمر"، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريبين بحريين عابرين بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وأضافت الصحيفة إن الفرقاطة المصرية "سجم أبو قير" قامت مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL)، والفرقاطة الفرنسية (COURBET) من طراز (FREMM) بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي منها التدريب على تنفيذ عملية إبرار بحري على إحدى الجزر، وكذا التدريب على تنفيذ إجراء عمليات مسح واستطلاع الشاطئ، بالإضافة إلى الإبرار باستخدام الوسائط والتدريب على تنفيذ إجراءات الاعتراض البحري وحق الزيارة والتفتيش وحماية سفينة الإبرار أثناء القيام بمهامها.

وأشارت إلى أن صائدة الألغام المصرية "نافارين" قامت بالاشتراك مع كاسحة الألغام الفرنسية (ORION) بالتدريب على البحث واكتشاف وتحديد الألغام البحرية، إضافةً إلى التدريب على أساليب تدمير الألغام البحرية المكتشفة، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات.

وأكدت الصحيفة أن التدريبات البحرية المتعددة التي نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية سوياً في الآونة الأخيرة تعكس تطوراً كبيراً للقوات البحرية المصرية والطفرة التكنولوجية الهائلة التي شهدتها في السنوات الأخيرة ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية، كما تظهر عمق العلاقات الثنائية (المصرية الفرنسية) وسعيهما المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.