بحملات موسعة.. إزالة 192 مخالفة على الترع والمصارف والمجارى المائية

أكدت وزارة الموارد المائية والري، مواصلة الإدارات المركزية بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، إضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.

وقال المهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات بمختلف أنحاء الجمهورية، للحد من زيادة المخالفات التى تعيق سريان المياه إلى القطاعات المستفيدة، مشيراً إلى تنفيذ 192 إزالة، اليوم الجمعة، فى محافظات" أسيوط - المنيا - الدقهلية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري لــ "الدستور"، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، وإصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة للوصول إلى نيل بلا ملوثات.