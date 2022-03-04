سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الجمعة 4-3-2022

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة أول أيام الإجازة الأسبوعية، حيث بلغ 15,73 جنيه، نظراً لزيادة معدلات الشراء لاستيراد المنتجات والسلع الأساسية من الخارج، خاصة مع قيام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الدولار لاستقرار السوق المصرفية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، كشفت التعاملات إستمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة بأنحاء الجمهورية، في ظل توفير الكميات المطلوبة من الدولار لجميع العملاء لاستقرار سوق الصرف.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، وبلغ مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما أوضحت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

و في بنك الإسكندرية استمرت معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع اليوم .



أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهبمنت معدلات الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,72 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,64 جنيه بينما البيع عند 15,75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات .