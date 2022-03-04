الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيديو يكشف لحظة اندلاع حريق محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

حريق محطة زابوريجيا 
حريق محطة زابوريجيا 

أظهر مقطع فيديو تدوالته وسائل الإعلام الأوكرانية مشهد بداية اندلاع الحريق في محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا. 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، في الوقت الذي تداولت فيه الأنباء عن احتدام المواجهات بين القوات الأوكرانية والروسية، في محيط أكبر محطة نووية في أوروبا.

فيما نقلت وكالات الأنباء عن مسؤول أوكراني، أن حريقا شب جراء القصف على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، والتي تعد أكبر محطة لإنتاج للطاقة النووية في أوروبا.

وأكد وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو أن رجال الإطفاء بمحطة زابوريجيا عاجزون عن إطفاء النيران التى اشتعلت فى المحطة منذ قليل. 

وأشار غالوشينكو إلى أن القوات الروسية تمطر محيط المحطة بوابل من الرصاص، وهو ما حال دون قدرة رجال الإطفاء على القيام بمهامهم. 

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، برصد مستويات مرتفعة من الإشعاع عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وذلك نقلًا عن مسؤول أوكراني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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