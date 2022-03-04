وزير الطاقة الأوكرانى: رجال الإطفاء عاجزون عن إخماد النيران بزابوريجيا

أكد وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو أن رجال الإطفاء بمحطة زابوريجيا عاجزون عن إطفاء النيران التى اشتعلت فى المحطة منذ قليل.

وأشار غالوشينكو إلى أن القوات الروسية تمطر محيط المحطة بوابل من الرصاص، وهو ما حال دون قدرة رجال الإطفاء على القيام بمهامهم.

وفى وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، برصد مستويات مرتفعة من الإشعاع عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وذلك نقلًا عن مسؤول أوكراني.

وأعلن رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تداولت الأنباء عن احتدام المواجهات بين القوات الأوكرانية والروسية، في محيط أكبر محطة نووية في أوروبا.

فيما نقلت وكالات الأنباء عن مسؤول أوكراني، أن حريقا شب جراء القصف على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، والتي تعد أكبر محطة لإنتاج للطاقة النووية في أوروبا.