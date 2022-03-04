وزير خارجية أوكرانيا: انفجار محطة زابوريجيا سيكون أقوى 10 مرات من تشرنوبيل

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إنه على القوات الروسية إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا النووية، مشددا على ضرورة السماح فورا لرجال الإطفاء بالدخول لمحطة زابوريجيا النووية.

وأكد أن انفجار محطة زابوريجيا إذا حصل سيكون أقوى بـ 10 مرات من تشرنوبيل.

كان وزير الطاقة الأوكراني قد كشف عن تعرض رجال الإطفاء بمحطة زابوريجيا لإطلاق نار من القوات الروسية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.

وقال وزير الطاقة الأوكرانية إصابة وحدة لتوليد الطاقة في محطة زابوريجيا النووية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.





كما قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية إن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.