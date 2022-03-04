السعودية تعلن اختتام مناورات عسكرية مشتركة مع باكستان

أعلنت السعودية، عن اختتام مناورات التمرين المشترك "الصمصام 8" بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني والتي جرت في أراضي باكستان.

وأوضحت وكالة "واس" الرسمية أن المناورات جرت "ضمن سلسلة من تمارين ميدانية مشتركة تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع الجيش الباكستاني، تجسيدا للعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين، وتتويجا للتوجيهات في استمرار وتطوير أعمال التنسيق، والعمل المشترك من خلال اللقاءات المكثفة على جميع المستويات، وتنفيذ التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين، الذي سيسهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة".

يهدف تمرين "الصمصام 8"، حسب المملكة، إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني من خلال برنامج تدريبي تطبيقي شامل استمر لمدة أسبوعين.

وسبق أن أعلنت المملكة انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الصمصام 8" بين قواتها البرية الملكية والجيش الباكستاني، في 21 فبراير.

وعلى صعيد آخر، وصف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن ما حدث من خلاف مع قطر بأنه "شجار بين أفراد العائلة".

وعند سؤاله هل انتهى الشجار العائلي؟، قال بن سلمان: "بالتأكيد، العائلة تظل عائلة، والأمر مثل شجار بين الأشقاء، ما يعني أنهم حتمًا سيتَجاوزونه، وحتمًا سنصبح أفضل الأصدقاء، فلدى دول مجلس التعاون الخليجي نفس النظام، ولدينا نفس الآراء السياسية بنسبة 90% على ما أعتقد، ونواجه نفس المخاطر الأمنية، ونفس التحديات والفرص الاقتصادية، ولدينا كذلك نفس المجتمع والنسيج الاجتماعي؛ لذا نحن كلنا كدول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة واحدة، وهذا ما دفعنا لتأسيس مجلس التعاون والعمل معًا؛ لأن عملنا معًا سيضمن أمننا، ويضمن نجاح خطتنا الاقتصادية، وسيُظهر أن أجندتنا السياسية يمكنها أن تنجح أيضًا، ومن المؤكد أن هناك بضعة اختلافات، لكن دورنا يتمثل في تعزيز المصالح، وحل الاختلافات".

وعند سؤاله عن اعتقاد بعض السعوديين أن ذلك نوع من أنواع الحروب الباردة بين البلدين: "لقد كانوا خائفين مما قد يحدث لهم أو لذويهم في حال أيدوا قطر، كيف تعتقد أنهم يشعرون الآن بعد أن عاد الدفء في العلاقات فجأة، وكأن العلاقة قد أُصلحت؟ يبدو أن هذا تغيّر كبير"- قال: "لا أرغب في الحديث عن أشياء سلبية، لقد تجاوزنا الأمر، واليوم باتت لدينا علاقات رائعة ومذهلة مع قطر، والشيخ تميم شخص رائع، وقائد رائع، وكذلك الحال لبقية قادة دول الخليج، وهدفنا وتركيزنا منصب على كيفية بناء مستقبل رائع، فهم قريبون منا جدًّا الآن،.وأصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ".