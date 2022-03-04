ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بدمياط

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بدمياط حملات مكبرة للسيطرة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين بتوجيهات الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري وبتكليف من الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري.

وتمكنت الدكتورة دينا طلعت العيسوي رئيس قسم التفتيش بالاشتراك مع ضياء الدين قنديل مدير إدارة البر للرقابة التموينية ومحمد أبو عتمان إدارة المتابعة بالمحافظة والصحة من ضبط ١٤٠١ كيلو من الدواجن الكاملة ، الاوراك مخلفات الدواجن من أحد المجازر الغير مرخص لها باللضامين كفر البطيخ .

وتم تحرير المحضر اللازم وفي انتظار قرار النيابة .



وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة علي الغزاوي من تحرير ١٥٧٤ محضراً خلال الحملات المُنفذة طِوال شهر فبراير الماضي حيث تم تحرير ١٦٦ محضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات، وبمتابعة المرور على الأسواق تم تحرير ١٤٠٨ محضر ما بين رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان عن الأسعار وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

وفي السياق ذاته فقد قامت المديرية بأخذ ٧٢ عينة غذائية منهم ٢٤ عينة من القمح المعد للطحن و٢٤ عينة نخالة خشنة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

وأكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها لمكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه.