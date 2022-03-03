الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأسماء.. حركة تغييرات وكلاء وزارة الصحة فى المحافظات كاملة

جريدة الدستور

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حركة تغييرات بين وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات المختلفة حيث شملت الحركة الأتى:

تعيين الدكتور خالد الخطيب وكيلاً لصحة القليوبية 

الدكتور سامح العشماوي وكيلاً لصحة الجيزة 

الدكتور هاني جميعة وكيلاً لصحة البحيرة 

الدكتور خالد عبدالغني وكيلاً لصحة المنوفية

الدكتور أيمن حليم حبيب الإسكندرية 

الدكتور شريف مكين الدقهلية 

الدكتور إلهام محمد محمود كفر الشيخ 

الدكتور داليا محمود هيكل وكيل مديرية الجيزة 

الدكتور إسماعيل أحمد  العربي البحر الأحمر.

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التنمية بأثر رجعى

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