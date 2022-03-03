رحمة ضاحي تتألق في الدوم بـ«إن كنت ناسي أفكرك».. ولجنة التحكيم: واثقة من نفسك

قدمت المتسابقة رحمة ضاحي، أداءً مميزًا ضمن مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم على قناة أون من خلال أغنية “إن كنت ناسي أفكرك" وأشعلت مسرح برنامج الدوم، وأشاد بها أعضاء لجنة التحكيم وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر للحلقة، وأظهرت المتسابقة رحمة ضاحي ثقة كبيرة وتمكن من الغناء على مسرح الدوم.

لجنة تحكيم الدوم تعلق على أداء رحمة ضاحي

قالت النجمة ليلى علوي للمتسابقة رحمة ضاحي: "الأغنية جميلة والاختيار رائع وإنتي واثقة من نفسك، بينما قال نادر عباسي، إن دخولها كان ليس موفقا في البداية وبعض العرب كانت بها مشكلات خفيفة ولكن في المجمل كان الأداء مميز، وسأل تامر محسن عن وجود مرافقين لها في المسابقة فقالت إن والدتها وأختها معها، وعبر عن إعجابه وحبه لها وأن اختيارها كان موفقا وكانت واثقة.

وبدأت قبل قليل، الحلقة الثانية من مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب عبر قناة ON في مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني ويقف كلا من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش على تقديم البرنامج الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تنفيذ شركة ميديا هب “سعدي _ جوهر” وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

شهدت الحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ضمن حلقات برنامج الدوم المعروض على قناة On، بداية غنائية من خلال مشاركة 5 من المتسابقين في تقديم أغنية “قالي وقولت له” وسط استعراض مميز من عدد من العارضين على مسرح الدوم.

وكانت لجنة تحكيم "الدوم"، أعلنت خلال الحلقة الأولى من مرحلة المفتاح الذهبي عن اختيار يارا مجدي في فئة التقديم التليفزيوني، لتتأهل للتصفيات النهائية من المسابقة.

وفي فئة الغناء، اختارت اللجنة، كلا من أميرة الشاذلي وأسماء الجمل، أما فئة التمثل، فتأهل المتسابق عبدالرحمن عيسى، وهند حسام.