عاطلان وراء تزوير شهادات لقاح كورونا بالخليفة

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتزوير شهادات لقاح فيروس كورونا بمنطقة الخليفة.



أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان أحدهما "له معلومات جنائية"- مقيمان بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير شهادات لقاح فيروس كورونا وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية متخذان من الشقة محل سكن أحدهما بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعثر بحوزتهما على «خاتم تقرأ بصمته إحدى الجهات الحكومية، عدد من بطاقات تلقى لقاح فيروس كورونا مزورة، مبلغ مالى، هاتفي محمول».

كما تم ضبط السيارة ملك شقيق أحد المتهمين حال توقفها أسفل العقار محل الضبط ، وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.