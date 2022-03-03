«عقوبات ومكافآت».. أبرز قرارات إدارة الإسماعيلي

عقد مجلس إدارة الإسماعيلي الرياضي برئاسة المهندس يحيى الكومى، اجتماعا اليوم الخميس؛ لبحث عدة ملفات في أعقاب استمرار تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

وأصدر مسئولو الإسماعيلي عدة قرارات التي جاءت كالتالي: “مضاعفة مكافآت فوز اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول بالنادي، وصرفها بشكل مجمع بنهاية مباريات الدور الأول لمنافسات مسابقة الدوري الممتاز بواقع مبلغ ١٠ آلاف جنيه لكل مباراة في حالة حصد الفريق المركز الثاني عشر على أقل تقدير”.

وأوضحوا أنه في حالة احتلال الفريق مركز أدني من ذلك سيتم إلغاء جميع المكافآت المذكورة مع خصم نسبة ٢٥ ٪ من عقود اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول.

كما اتفق مجلس الإدارة بالإجماع على تحمل قيمة ٥٠٠ تذكرة في مباراة الفريق أمام فاركو والمقرر إقامتها الإثنين المقبل في إطار الجولة الثانية عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز لضمان أكبر حضور جماهيري.

وقرر مجلس الإدارة تفويض المهندس يحيى الكومى في التواصل مع المستشار نصر عزام محامي الإسماعيلي لبحث كيفيه الطعن على قرار الفيفا بتغريم نادي الإسماعيلي مبلغ ١٣٦ ألف دولار بخصوص ملف الشكوى المقدمة من الناميبي بنسيون شيلونجو مهاجم الفريق السابق.