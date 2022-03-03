الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عقوبات ومكافآت».. أبرز قرارات إدارة الإسماعيلي

المهندس يحيى الكومى
المهندس يحيى الكومى

عقد مجلس إدارة الإسماعيلي الرياضي برئاسة المهندس يحيى الكومى، اجتماعا اليوم الخميس؛ لبحث عدة ملفات في أعقاب استمرار تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

وأصدر مسئولو الإسماعيلي عدة قرارات التي جاءت كالتالي: “مضاعفة مكافآت فوز اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول بالنادي، وصرفها بشكل مجمع بنهاية مباريات الدور الأول لمنافسات مسابقة الدوري الممتاز بواقع مبلغ ١٠ آلاف جنيه لكل مباراة في حالة حصد الفريق المركز الثاني عشر على أقل تقدير”.

وأوضحوا أنه في حالة احتلال الفريق مركز أدني من ذلك سيتم إلغاء جميع المكافآت المذكورة مع خصم نسبة ٢٥ ٪ من عقود اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول.

كما اتفق مجلس الإدارة بالإجماع على تحمل قيمة ٥٠٠ تذكرة في مباراة الفريق أمام فاركو والمقرر إقامتها الإثنين المقبل في إطار الجولة الثانية عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز لضمان أكبر حضور جماهيري.

وقرر مجلس الإدارة تفويض المهندس يحيى الكومى في التواصل مع المستشار نصر عزام محامي الإسماعيلي لبحث كيفيه الطعن على قرار الفيفا بتغريم نادي الإسماعيلي مبلغ ١٣٦ ألف دولار بخصوص ملف الشكوى المقدمة من الناميبي بنسيون شيلونجو مهاجم الفريق السابق.

الاسماعيلى أخبار الإسماعيليية اخبار الاسماعيلي آخر اخبار النادي الإسماعيلي آخر اخبار النادي الإسماعيلي اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

الإعلاميين تعلن تقديم بلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطية

بالأسماء.. حركة تغييرات وكلاء وزارة الصحة فى المحافظات كاملة

سر استبعاد مدير الإعلام باتحاد الكرة من منصبه

«الصحة»: تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران