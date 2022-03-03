الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير «أوقاف الإسكندرية»: الواعظات أثبتن قدرتهن على مواجهة الأفكار المتطرفة

فعاليات المعسكر التثقيفي
فعاليات المعسكر التثقيفي للواعظات بالاسكندرية

قال الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المرأة في هذا العصر حازت مكانة لم تصل إليها من قبل، وأن واعظات الأوقاف أثبتن قدرتهن على مواجهة الأفكار المتطرفة، وسيذكرهن التاريخ ضمن نساء كثيرات كان لهن أثر واضح في الحضارة الإنسانية ، مبينًا أن الإسلام كرَّم المرأة أُمًا وأُختًا وزوجةً وبنتًا، وحفظ لها كرامتها، وعرف التاريخ الإسلامي لها مكانتها وقدرها.

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وأضاف أن الأمثلة كثيرة عن أمهات العلماء اللواتي كان لهن دور كبير في دفع أبنائهن إلى مجالس العلم ، وملازمة كبار العلماء ، كما عرف التاريخ الانساني نساء كثيرات كن ملء السمع والبصر، وذوات أثر واضح في الحضارة الإنسانية ، فلم يكن دور المرأة على مر التاريخ غُفلا، بل كان دورا فعالا بقوة في الحضارة الإنسانية ، اللهم إلا عند أعداء الإنسانية ، وفي عصور الجهل والظلام  والتخلف.

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جاء ذلك خلال فعاليات المعسكر التثقيفي للواعظات المتطوعات بالوزارة، وكذا للطالبات والوافدات والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم ممن هم على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتي انطلقت اليوم الخميس، بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف.

وبحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والشيخ سلامة عبدالرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية ، والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات ، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام البعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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 وفي كلمته أكد الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن المرأة أسهمت في بناء الحضارة الإسلامية إسهامًا كبيرًا من خلال أدوارها المختلفة ، فكان لها دور فاعل في بناء المجتمع بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية، فهي حاضنة الأجيال ومنشئة الأبطال ، وعلى قدر صلاحها تصلح المجتمعات، فهي التي تحافظ علي الأسرة وتحميها من الفرقة والشتات، وهي العنصر الأساسي لبنائها وتشكيلها ، تربي وتعلم، وتلقّن المبادئ لطفلها الذي يكبر ويتطور في سائر الأيام ، حتى يصبح عالمًا أو مفكرًا أو مبدعًا ، فإذا قامت الأم بدورها التربوي أنشأت جيلا صالحًا مُصلحًا.

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