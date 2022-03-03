الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الخميس، رئيس مجلس الأعيان بالأردن فيصل الفايز، على هامش اجتماعات رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد في العاصمة المغربية الرباط.

وأكد عبد الرازق أن العلاقات المصرية ـ الأردنية قوية وراسخة، تقوم على أسس ثابتة، مثمنًا المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والتي تجاوزت المصالح ذات الاهتمام المشترك، إلى وحدة الهدف والمصير.

من جانبه، أكد الفايز أن العلاقات المصرية الأردنية "تاريخية"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى والملك عبد الله الثاني تجمعهما علاقة "أخوية مبنية على المحبة والاحترام المتبادل"،

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن ومصر  على مختلف المستويات خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة لخدمة مصالح الشعبين، لا سيما وأن التجربة المصرية التى أطلقها الرئيس فى التنمية الاقلصادية والاجتماعية العمرانية تعد نموذجا يحتذى به دوليًا.

أكد عبد الرازق أهمية تفعيل العلاقات بين مجلس الشيوخ  المصري ومجلس الأعيان الأردني، بما يخدم أهدافنا المشتركة، ويوحد مواقفنا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تبحث في المحافل البرلمانية العربية والدولية.

من جانبه وجه فيصل  الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردنى الدعوة  للمستشار عبد الرازق  لزيارة الأردن لتوطيد  العلاقات بين المجلسين.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ والنائب عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

الشعب صالح ملكة مغربية العاصمة أفريقيا البرلمانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة خلال مارس الجارى

سر استبعاد مدير الإعلام باتحاد الكرة من منصبه

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

بث مباشر.. صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة