رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الخميس، رئيس مجلس الأعيان بالأردن فيصل الفايز، على هامش اجتماعات رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد في العاصمة المغربية الرباط.

وأكد عبد الرازق أن العلاقات المصرية ـ الأردنية قوية وراسخة، تقوم على أسس ثابتة، مثمنًا المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والتي تجاوزت المصالح ذات الاهتمام المشترك، إلى وحدة الهدف والمصير.

من جانبه، أكد الفايز أن العلاقات المصرية الأردنية "تاريخية"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى والملك عبد الله الثاني تجمعهما علاقة "أخوية مبنية على المحبة والاحترام المتبادل"،

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن ومصر على مختلف المستويات خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة لخدمة مصالح الشعبين، لا سيما وأن التجربة المصرية التى أطلقها الرئيس فى التنمية الاقلصادية والاجتماعية العمرانية تعد نموذجا يحتذى به دوليًا.

أكد عبد الرازق أهمية تفعيل العلاقات بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس الأعيان الأردني، بما يخدم أهدافنا المشتركة، ويوحد مواقفنا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تبحث في المحافل البرلمانية العربية والدولية.

من جانبه وجه فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردنى الدعوة للمستشار عبد الرازق لزيارة الأردن لتوطيد العلاقات بين المجلسين.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ والنائب عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.