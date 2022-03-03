الإعلاميين تعلن تقديم بلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطية

أعلنت نقابة الإعلاميين، أنها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يسئ للشعب المصري العظيم وتحديدا الاخطاء الفادحه التي ارتكبها شريف عامر ومبروك عطيه

وكانت النقابة، أصدرت قرارًا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة «MBC مصر»، وذلك لمخالفته «ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري، وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية، الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع»، وفق بيان صادر عن النقابة.

وأشارت النقابة، في بيان لها، أن الفيديو الخاص منشور على الصفحة الرسميه للنقابة وتدعو الجميع إلى مشاهدته، معلقة: وهذا يعتبر غيض من فيض التجاوزات المهنيه والاخلاقيه بحق المجتمع والمشاهدين .

وأكدت النقابه أننا في دولة قانون ولن يسمح بإهانة المصريين .

وأضافت النقابه أنها ستسمر في طريقها للقضاء على الفوضى الإعلاميه التي تسببها بعض الوسائل الإعلامية والتي تعتبر نفسها صاحبة رساله مهما كلفنا هذا .

وكانت نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أصدرت قرارًا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة «MBC مصر»، وذلك لمخالفته «ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري، وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية، الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع»، وفق بيان صادر عن النقابة.

وقالت النقابة، في بيانها: «تؤكد النقابة كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصري العظيم، وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري. وتحذر النقابة إدارة MBC مصر من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تُمارَس على شاشتها».

وأكدت النقابة أن «المحتوى الإعلامي المقدّم ومن خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة إزاء القناة هو (ضعيف جدًا) ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية

