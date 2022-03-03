غدًا.. ياسمينا العبد ووالدة آسر ياسين في ضيافة «معكم منى الشاذلي»

تحل الفنانة الشابة ياسمينا العبد ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.

تحكي ياسمينا خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي تفاصيل مشاركتها في مسلسل بريطاني سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة. كما تتحدث عن نشأتها في سويسرا وكيف اتجهت للتمثيل وتقديم الأغاني.

وفي فقرة أخرى، تتحدث المهندسة منى الدغيدى والدة الفنان آسر ياسين، عن أسرار وتفاصيل كتابها الجديد "نونه وحكاويها"، الذي ترصد فيه جوانب خاصة من حياتها وعلاقتها بأبنائها وأحفادها، وكيف وجدت نفسها في حالة اكتئاب بسبب عزلة كورونا مما دفعها إلى كتابة تفاصيل حياتها.

وفى فقرة ثالثة من الحلقة، تروي الإذاعية هالة رستم تفاصيل فيديوهاتها على تيك توك التي حققت انتشارا واسعا على منصات السوشيال ميديا. وتتحدث عن مسيرتها وكواليس عملها في الإذاعة.

رامى صبرى فى ضيافة «معكم منى الشاذلى»

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع على فضائية CBC، مساء اليوم الخميس المطرب رامي صبري.

يتحدث صبري خلال اللقاء عن أحدث أغانيه "مع نفسي"، وسر عدم تحمسه لإصدار ألبوم كامل والاكتفاء بالأغاني السينجل. كما يكشف سر نجاح أغنيته "حياتي مش تمام"، التي حققت انتشارًا كبيرًا منذ طرحها وحتى الآن.

وتظهر زوجة رامي بصحبته في الحلقة، ليتحدثا عن كواليس ارتباطهما، ويكشفان عن الفنانة التي كانت سبب في زواجهما. ويقدم رامي خلال الحلقة مجموعة من أشهر أغانيه، منها "حياتي مش تمام" و"شطبنا" و"انا باعترفلك" وغيرها.

وتتضمن الحلقة فقرة أخرى مع الدكتور يحيى إسماعيل مدير مركز أجهزة وإلكترونيات النانو في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية، والذي تم اختياره ضمن أفضل 2% من علماء العالم في قائمة جامعة ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيرا في العالم.

جدير بالذكر أن المطرب رامى صبرى قد أهدى أغنية للمنتخب المصرى الذى أدى أداء بطولى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والأغنية التى طرحت بعنوان "مكانك فوق"، كما نشر رامى صورة للمنتخب المصرى من خلال إنستجرام الخاص به بعد انتهاء مباراة النهائى وعلق عليها بـ "رجالة شرفتونا قدام العالم.. مصر فوق الجميع.. منتخب مصر"

معكم منى الشاذلي

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