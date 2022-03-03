الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فى القليوبية

حبس
حبس

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة بنها قبل ترويجها على عملائهم، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بترويج ثلاثة عاطلين المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وهم كل من “ا. س”، و"م. ح"عاطل 24 سنة و"م. ص" 24 سنة عاطل مقيمين مرصفا دائرة المركز، وبحوزتهم 28 كيسا بداخلها طن من مخدري الهيروين والبانجو وسلاح نارى “بندقية خرطوش” وطلقات نارية ومبلغ مالى وهاتفى محمول.


وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول؛ للتواصل مع عملائهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط 3 عاطلين مواد مخدرة القليوبية مباحث

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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