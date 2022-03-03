"الشباب والرياضة" تواصل منافسات مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بمشاركة 50 ألف شاب وفتاة

د.أشرف صبحى يثمن على المواهب الواعدة المُشارِكة بالمهرجان ... ويؤكد تنفيذ الوزارة سلسلة من المشروعات لاكتشاف الموهبين في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية



تواصل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى منافسات الموسم العاشر من مهرجان "إبداع" الذى تنفذه الوزارة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة للتنافس في 21 مجالاً مختلفاً بهدف الكشف عن إبداعات الشباب، وتسليط الضوء على موهبتهم.

انطلق المهرجان في أكتوبر الماضى، ويستمر حتى شهر إبريل المقبل بمشاركة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من 130 جامعة ومعهد عالٍ وأكاديمية حكومية وخاصة. وخصصت وزارة الشباب والرياضة مبلغ خمسة ملايين جنيهاً إجمالي قيمة الجوائز التي ستُقدم إلى الفائزين بالمراكز الأولى في كل مجال من مجالات المهرجان حيث تُختتم الفعاليات بحفل كبير يُقام على مسرح جامعة القاهرة للإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز المخصصة لهم.

ويستضيف مسرح وزارة الشباب والرياضة -خلال الفترة الراهنة- فعاليات المسابقة التي تشهد تنافساً كبيراً بين جميع الطلاب المشاركين، والذين يلقون الإشادة من قِبل لجان التحكيم المختلفة التي تضم في عضويتها نخبةً من الفنانين والمفكرين والأدباء والمثقفين والشعراء والمتخصصين في مجالات التسابق؛ لاختيار أفضل المواهب وفقاً لأسس ومعايير محددة، ومن أبرز أعضاء لجان التحيكم "الفنانة سهير المرشدي، الفنان سامح الصريطي، الموسيقار هاني مهنى، الفنانة صفاء أبو السعود، الفنانة فردوس عبد الحميد، الفنان محمود الحديني، المخرج عادل عبده، المخرج هاني خليفة، المنشد محمود ياسين التهامي، الفنانة مروة ناجي".

تتنوع مجالات التسابق ما بين المجال الثقافي، ويشتمل على "شعر العامية، شعر الفصحى، الشعر الغنائي، الرواية، القصة القصيرة، التأليف المسرحي، الدوري الثقافي المعلوماتي، المبادرات المجتمعية"، وفى مجال الفنون التشكيلية تضم المسابقة "التصوير الضوئي، التصوير الزيتي، الجرافيك، الأشغال الفنية، النحت".

كما يضم مهرجان إبداع السباق في المجال الفني في "الموسيقي والغناء الجماعي والفردي، الفنون الشعبية، العروض المسرحية، المسرح الغنائي الاستعراضي، الانشاد الديني فردي وجماعي، الأفلام القصيرة، المراسل التليفزيوني والاذاعي"، فيما يتضمن المجال العلمي (الابتكارات العلمية) التنافس في:"الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطبيقاته، الابتكارات الهندسية والسيارات الكهربائية والطابعات ثلاثية الأبعاد، ريادة الأعمال، الغواصات الآلية والروبوتكس".

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمواهب والإبداعات الفنية والثقافية المختلفة التي يقدمها أبناء مصر من طلاب وطالبات الجامعات المصرية المشاركين في مهرجان إبداع الذى تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى دور المهرجان في اكتشاف العديد من المواهب الواعدة، وتقديمها للمجتمع.

أكد الوزير أن مصر زاخرة بالشباب الموهوبين فى مختلف المجالات، وتسعى الوزارة إلى اكتشاف موهبتهم من خلال البرامج والمشروعات المختلفة منها مهرجان إبداع لطلاب الجامعات، وإبداع مراكز الشباب، وإبداع قادرون باختلاف، وكذا المشروع القومى للموهبة البطل الأوليمبي بجانب عدة برامج أخرى، وذلك في ضوء رؤية الوزارة لاكتشاف ورعاية المواهب في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.

ويحرص وزير الشباب والرياضة على حضور جانب من العروض المُقدمة من الشباب المشاركين في المنافسات على مسرح الوزارة في إطار الدعم والمؤازرة لهم، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم من قدرات إبداعية أمام لجان التحكيم بالمسابقة الأكبر على مستوى الجامعات والمعاهد العليا لاكتشاف الموهوبين.