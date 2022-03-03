الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح "عامر القابضة" تقفز بنسبة 219% خلال 2021 مسجلة 83 مليون جنيه

جريدة الدستور

ارتفع صافي أرباح مجموعة عامر القابضة بنسبة 219% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بالعام السابق له، مسجلة  83 مليون جنيه، كما حققت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 29%  خلال  نفس الفترة  مسجلة 1784 مليون جنيه مقابل  1386 مليون جنيه في عام 2020، وارتفعت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 59% في نفس الفترة.


وبيٌنت النتائج المالية لمجموعة عامر القابضة، أن قطاع الاستثمار العقاري استحوذ على أعلى نسبة من الإيرادات للمجموعة خلال عام 2021 بمقدار 71%، محققاً ارتفاع بنسبة 40% عن العام السابق له، فيما حقق قطاع المطاعم 9% من إجمالي الإيرادات مرتفعاً بنسبة 19% خلال فترة المقارنة، وحقق  نادي إجازات بورتو 8% بقيمة 142 مليون، وحققت باقي نشاطات المجموعة  12%،  وبلغت أرصدة  الحاجزين والتعاقدات العقارية  4.9  مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021.
تعليقاً على نتائج الأعمال.

 أعرب د. حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي  والعضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة، عن فخر مجلس الإدارة بهذه النتائج المتميزة التي استطاعت المجموعة تحقيقها خلال العام المنصرم، قائلاً "ما أنجزته المجموعة في مختلف المشروعات والتزامها بمسؤولياتها تجاه العملاء بتسليم الوحدات في المواعيد المقررة وهو ما ساهم في تحسين الأداء المالي، كما أننا نتطلع إلى تحقيق مزيد من الانجازات والنجاحات الفترة القادمة في إطار جهودنا المستمرة لدعم القطاع العقاري خاصة، وجميع القطاعات الاخرى التي تعمل بها المجموعة".


وأشار تقرير مجلس إدارة عامر جروب إلى أن  القطاع العقاري بالمجموعة  قام بتسليم  1560  وحدة خلال عام 2021، لافتاً إلى أهم الإنجازات التي تمت في عدد من مشروعات الشركة، ومنها  تطوير شامل لمشروع جولف بوتو مارينا، ومشروع سنترال كبيتال بالعاصمة الإدارية تم الانتهاء من أعمال الحفر وجار أعمال الخرسانات .


وبالنسبة لمشروع بورتو بورسعيد أشارت المجموعة إلى أنه جاري استكمال التسليم الفعلي لباقي الوحدات المباعة، وجار تنفيذ حوالي 700 وحدة سكنية كمرحلة ثانية، كما يتم الاتجاه للتعاقد لتشغيل مول تجاري على مساحة 9,800 متر مربع، أما مشروع بورتو المنيا فتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بقيمة 2.7 مليار جنيه على مساحة 250,000 متر مربع، ومن المقرر أن  تبلغ  عدد الوحدات السكنية للمشروع 2,500 وحدة سكنية.


وأشارت إلى أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع نادي بورتو الرياضي ببورسعيد على مساحة 25 ألف متر مربع مع افتتاح أول حمام سباحة أولمبي، هذا وقد تم تطوير مول بورتو جولف ليستوعب زوار الساحل الشمالي مع تحديث طرازه؛ لتصميم عصري مفتوح لجميع المصيفين من داخل وخارج المشروع .

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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