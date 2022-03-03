الخميس 03 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعيين محمود الخطيب رئيسًا لقطاع الأعمال بفودافون مصر

جريدة الدستور

أعلنت شركة "فودافون مصر" تعيين محمود الخطيب رئيسًا لقطاع الأعمال بالشركة، وذلك في إطار حرص الشركة على الاستعانة بأفضل الكوادر والاستفادة منها في تطوير ودعم العمل.


تولى محمود العديد من المناصب القيادية في عدة شركات عالمية حيث يمتلك الخطيب خبرة لأكثر من 22 عامًا في مجال التكنولوجيا، وشغل منصب المدير الإقليمي لشركاء أعمال IBM للبيانات والذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ وخلال مدة عمله بالشركة، قاد الفريق لتحديد وتوظيف وإشراك وتمكين الشركاء الجدد عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتولى وحدة أعمال البرمجيات السحابية في IBM مصر.


كما تولى "الخطيب" عدة مناصب في شركة مايكروسوفت؛ وشغل منصب مدير كبار العملاء للشرق الأوسط وإفريقيا، والمدير الإقليمي -للأعمال التجارية لإفريقيا ومدير القطاع الحكومي والتعليم في مايكروسوفت مصر وتولى محمود سابقا عضوية مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما شارك في العديد من المشروعات القومية لدعم العملية التعليمية والتحول الرقمي للحكومة المصرية من خلال استخدام الموارد التكنولوجية المبتكرة لشركة مايكروسوفت وشركائها.

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التنمية بأثر رجعى

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