الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفلة سقطت من مصعد عقار بفيصل

جثة
جثة

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من مصعد عقار بمنطقة فيصل، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إشارة من أحد المستشفيات باستقبال جثة طفلة إثر سقوط من علو، وتبين بالفحص أن طفلة كانت رفقة والدتها وانزلقت قدميها بين جسم المصعد والحائط؛ لتلقى حتفها، وحاولت الأم إنقاذها فأسرعت بنقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة.

واستمع رجال الشرطة إلى أقوال الأم وتم إيداع الجثة المشرحة وتحرر المضر اللازم، وأحالته للنيابة العامة التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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