الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول دهس أتوبيس لطفلة بالفيوم

النيابة
النيابة

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفلة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعدما دهسها أتوبيس وطلبت بندب خبراء الطب الشرعي؛ لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يُفيد بورود إشارة بمصرع طفلة دهسها أتوبيس بمركز إطسا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث رفقة سيارة الإسعاف، وتم نقلها إلى مستشفى إطسا المركزي.

وتبين أن الطفلة تُدعى "سامية أحمد محمود عبدالعاطي"، تبلغ من العمر عام ونصف العام، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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