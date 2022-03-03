الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مسنة تنهي حياتها داخل مصحة نفسية بأكتوبر

جثة
جثة

دفعت الحالة النفسية السيئة سيدة مسنة إلي إنهاء حياتها داخل مصحة للعلاج النفسي بمدينة 6 أكتوبر حيث غافلت الجميع ودخلت إلي دورة مياه وقفزت من الشرفة لتلقي مصرعها متأثرة بإصابتها.

البداية كانت بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "مديحة م" في العقد السابع من عمرها مصابة بكسور ونزيف داخلي ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها وادعاء سقوط من علو بمصحة للعلاج النفسي بدائرة القسم.

 وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنها تعاني من حالة اكتئاب حاد نتيجة مرض نفسي وأنها حاولت إنهاء حياتها سابقا إلا أنهم تمكنوا من إنقاذها وقاموا بإلحاقها بالمصحة للحفاظ علي حياتها إلا أنها غافلت المتواجدين وقفزت من شرفة الطابق الأول ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، وجري التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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