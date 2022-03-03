الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعاون بين جامعة الأزهر وبنك المعرفة للارتقاء بالدراسات العليا

د.محمد المحرصاوى
د.محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر

عقدت جامعة الأزهر جلسة نقاشية بالتعاون مع ممثلي بنك المعرفة وقاعدة بيانات JOVE العلمية، ضمت عمداء ووكلاء الكليات، في إطار رؤية جامعة الأزهر للنهوض والارتقاء بقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، وفقا لتوجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن الاجتماع عقد برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أن الهدف من اللقاء هو استعراض الإمكانات العلمية الموجودة بقاعدة بيانات JOVE؛ من أجل استخدامها في مقررات التدريس لطلاب الدراسات العليا، لافتًا إلى أن اللقاء بحث كيفية الإفادة من التجارب المعملية المصورة والمعامل الافتراضية الموجودة بقاعدة البيانات. 

وقال إن اللقاء أسفر عن بدء تفعيل الاستخدام لقاعدة بيانات JOVE عن طريق بنك المعرفة المصري في الدراسات العليا والبحوث، مع تجهيز جدول للدورات التدريبية للقطاعات العملية حسب مختلف التخصصات العلمية؛ للوصول إلى أفضل إفادة منها.

تعاون بين جامعة الأزهر بنك المعر

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التنمية بأثر رجعى

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