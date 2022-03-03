الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق لتبدأ أسبوع الصلاة لأجل الوحدة

كنيسة
كنيسة

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء صلوات قداس أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس مصر سنويًا وتفتحه الكنيسة الأسقفية هذا العام.

بدأت الصلوات بموكب جمع رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية الخمسة المشاركة حيث تقدمه قساوسة الكنيسة الأسقفية بينما جاء الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس للأرثوذكس والسفير نيكولا هنري القاصد الرسولي بمصر وسفير دولة الفاتيكان والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط والدكتور جرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط سابقًا والأب دومسكينوس الازرعي رئيس دير مارجرجس للروم الأرثوذكس والأمين العام الحالي لمجلس كنائس مصر.

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "جايين يا آبانا" التي تعلن انتظار جموع المسيحيين للمجئ الثاني للمسيح.

يهدف أسبوع الصلاة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل بلدنا الحبيب مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمسة طوائف.

كاتدرائية جميع القديسين الزمالك أسبوع الصلاة من أجل الوح صلوات قداس الصلوات ممثلي الطوائف المسيحية ا بدأت الصلوات بموكب جمع رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية الخمسة المشاركة حيث تقدمه قساوسة الكنيسة

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