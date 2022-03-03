الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجل سامي مغاوري يعلن تعرض والده لأزمة صحية مفاجأة

سامي مغاوري
سامي مغاوري

تعرض الفنان سامي مغاوري لأزمة صحية مفاجأة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، لإجراء عملية جراحية وفق ما أعلنه نجله كريم مغاوري دون الخوض في التفاصيل.

وشارك “كريم” منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أعلن خلاله إجراء والده لعملية جراحية قائلا: "من فضلكم ادعوا لبابا هو دلوقتي في العمليات.. فضلا وليس أمراً، اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامي مغاوري

ضيف شرف “أحلام سعيدة”

الفنان سامي مغاوري قال لـ“الدستور”، في وقت سابق، إنه يشارك في مسلسل أحلام سعيدة كضيف شرف، ويظهر في خمس حلقات من المسلسل، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في الدراما الرمضانية بهذا المسلسل، لافتًا أنه يظهر خلال الأحداث بدور والد الفنانة مي كساب، والتي تظهر في دور فتاة بسيطة وربة منزل، وتعطف عليها يسرا وتساعدها.

و مسلسل “أحلام سعيدة” من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نورالدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما معًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

سامى مغاورى: شخصية بسيونى اختلفت فى «اللعبة 3» وأواصل تصوير «البيت بيتى»

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي، بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

سامي مغاوري أزمة صحية الجمهور اور صحية جمهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة خلال مارس الجارى

سر استبعاد مدير الإعلام باتحاد الكرة من منصبه

8 قرارات هامة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

حسين دعسة

بكائية البنك الدولى وصندوق النقد.. ردًا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس