نجل سامي مغاوري يعلن تعرض والده لأزمة صحية مفاجأة

تعرض الفنان سامي مغاوري لأزمة صحية مفاجأة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، لإجراء عملية جراحية وفق ما أعلنه نجله كريم مغاوري دون الخوض في التفاصيل.

وشارك “كريم” منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أعلن خلاله إجراء والده لعملية جراحية قائلا: "من فضلكم ادعوا لبابا هو دلوقتي في العمليات.. فضلا وليس أمراً، اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامي مغاوري

ضيف شرف “أحلام سعيدة”

الفنان سامي مغاوري قال لـ“الدستور”، في وقت سابق، إنه يشارك في مسلسل أحلام سعيدة كضيف شرف، ويظهر في خمس حلقات من المسلسل، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في الدراما الرمضانية بهذا المسلسل، لافتًا أنه يظهر خلال الأحداث بدور والد الفنانة مي كساب، والتي تظهر في دور فتاة بسيطة وربة منزل، وتعطف عليها يسرا وتساعدها.

و مسلسل “أحلام سعيدة” من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نورالدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما معًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي، بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبدالعزيز.