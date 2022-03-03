«جودة التعليم»: اهتمام القيادة السياسية بحتمية النهوض بنوعية التعليم غير مسبوق

أكدت الدكتورة «يوهانسن» عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء أن الاهتمام بمخرجات التعليم يمثل الركيزة الأساسية؛ لزيـادة إنتاجيـة رأس المـال البشـري وتعزيـز ريـادة الأعمال والتقـدم التكنولوجـي.

وفي تصريحاتها عقب ترأسها لاجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس، قالت إن ما تفضل به الرئيس عبدالفتاح السيسي من الدعوة لضرورة ربط التعليم ومخرجاته بسوق العمل يمثل بالنسبة لنا في هيئة جودة التعليم استراتيجية عمل حقيقية تتبناها الهيئة من خلال اعتمادها لمختلف برامج التعليم في كل التخصصات وفق أحدث المعايير.

وأضافت «يوهانسن» أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بحتمية النهوض بنوعية التعليم غير مسبوق ولا يقبل أنصاف الحلول، وسيظل دافعا قويا لنا لكسب هذا التحدي والانتصار لمصر وشعبها وقيادتها.

وعن الاستثمار في رأس المال البشري وعلاقة ذلك بعمل هيئة جودة التعليم وعلاقتها بكل مؤسسات التعليم - الجامعي وقبل الجامعي والأزهري - قالت الدكتورة يوهانسن عيد إن فلسفة جودة التعليم التي نعمل من خلالها تتبنى رؤية «التعلم مدى الحياة»، وهي رؤية شديدة الأهمية لمختلف المؤسسات الدولية المعنية بالتعليم، والمقصود بها أن يظل تطوير المهارات والجدارات حافزا قويا للخريج على البحث واكتساب مزيد من المعارف التي ترتقي وتقوى قدراته التخصصية.

وأضافت أن مبادرات الرئيس في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتعليمية والبيئية وغيرها تستهدف كلها في الأخير تحقيق «حياة كريمة» للمواطنين، وأن جودة التعليم والوصول بمخرجاته لأعلى مستوى هو أحد الأسلحة القوية والمستدامة الأثر؛ للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وذلـك بتمكيـن الخريجين مـن الحصـول علـى فرص للعمل تحتاج تخصصاتهم ومعارفهم.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتاريخ 2 مارس 2022، وتم فيه اعتماد عددا من مؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي والأزهري، وفيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي اعتمد مجلس إدارة هيئة 152 مدرسة بمختلف مراحل التعليم بالإضافة لـ15 معهدا أزهريا.

وفيما يخص مؤسسات التعليم العالي اعتمد مجلس إدارة الهيئة كلية المعلومات والحاسبات – جامعة مصر الدولية، بالإضافة لـ6 برامج تعليمية بجامعة المنصورة وهي برنامج هندسة «الميكاترونكس» وبرنامج الهندسة اليكانيكية – كلية الهندسة، وبرنامج الإنتاج النباتي وبرنامج وقاية النبات، برنامج الهندسة الزراعية وبرنامج النظم الحيوية – كلية الزراعة.

واختتمت الدكتورة «يوهانسن عيد» تصريحاتها بالتأكيد على أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أحد أهم ركائز الوصول الى مستوى نوعى للتعليم في مصر، وأنها تعمل بجدية وفق رؤية مصر 2030 وكان لجودة التعليم نصيب كبير من أهدافها خاصة ما يتعلق بضـرورة تحقيـق العدالـة فـي توفيـر فـرص التعليـم الجيـد وبـدون تمييـز لـكل المصرييـن، والعمـل الدائـم علـى تحسـين البنية الأساسـية للتعليم بهدف ضمـان التطويـر المسـتمر لمؤشـرات التعليـم وتطويـر المناهـج التعليميـة ودعـم برامـج التعليـم مـدى الحيـاة – كذلك تمكين المعلميـن مـن خلال تطويـر مهـارات المعلـم وتحسـين ظروف عمله وحياته، والعمل المسـتمر علـى ربـط مخرجـات قطـاع التعليـم بسـوق العمـل، وخاصـة فيمـا يتعلـق بتطويـر التعليـم الفنـي والتعليـم التكنولوجـي.