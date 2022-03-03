غادة شلبي تستعرض الإجراءات السياحية مع مسؤولي المجر بمعرض بودابست

أجرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار، عدداً من اللقاءات مع المسؤولين بدولة المجر حضرها السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر، على هامش مشاركتها في الدورة ال 45 من المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO الذي يقام خلال الفترة من 3 حتى 6 مارس في «بودابست»، وتشارك به مصر ضيف شرف.

وكانت أولى لقاءاتها مع «Tamas Menczer» وزير الدولة للإعلام والتمثيل الدولي بالمجر، حيث أوضحت أن زيارتها الحالية للمجر نيابة عن الوزير تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الجانب المجرى في مجال السياحة والآثار.

كما استعرضت جهود الدولة لاستعادة الحركة السياحية لمعدلاتها، مؤكدة حرص مصر على فتح أسواق سياحية جديدة وأنها ترحب بكافة السائحين من مختلف دول العالم، كما أكدت على حرص مصر على زيادة أعداد السائحين المجريين الوافدين إليها، وإلقاء الضوء على الأنماط السياحية العديدة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري إلى جانب السياحة الشاطئية التي يفضلها السائح المجرى، لافتة إلى أن المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO يمثل فرصة كبيرة لاستعراض هذه الأنماط السياحية.

من جانبه؛ أكد Tamas Menczer على عمق العلاقات المصرية المجرية القائمة على الاحترام المتبادل.

كما التقت نائب الوزير بـ Peter Toth نائب وزير الدولة لشئون النقل والطيران بالمجر بحضور باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني، لدفع مزيد من السياحة الوافدة من المجر إلى مصر وتشجيع شركات الطيران العارض التي تستطيع السفر إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية مثل الأقصر والعلمين.

والتقت أيضا نائب الوزير بـ Szabolcs Szilagyi نائب رئيس الوكالة المجرية للسياحة؛ حيث تناول اللقاء سبل التعاون لاستفادة الجانب المصري من الخبرة المجرية المتميزة في مجال السياحة العلاجية خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الشأن وفى إطار الجهود التي تبذلها مصر لتنويع المنتج السياحي، كما وجهت نائب الوزير الدعوة للوكالة المجرية للسياحة لعقد مؤتمرهم السنوي في مصر في مايو القادم، كما تم توجيه الدعوة لبعض المدونين المجريين لزيارة مصر لإبراز مقوماتها السياحية المتنوعة.