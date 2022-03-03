قيادات «الحرية المصري» يجتمعون بهيئة مكتب الحزب بأسوان

التقى المهندس معتز محمد محمود، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة الدكتورة أمل سلامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأعضاء أمانة الحزب بمحافظة أسوان بقيادة المهندس خليل الجبالي أمين المحافظة، وذلك فى إطار دعم النشاط الحزبى على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية.

جاء ذلك بحضور محمد الحواتى الأمين المساعد وزينب بسطاوى الأمين المساعد وسلوى محمود أمينة المرأة ورئيس لجنه الزراعة بأمانة المحافظة .

ويأتي ذلك في إطار تقديم كل أوجه الدعم لأمانة الحزب بمحافظة أسوان يأتي هذا انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه مشاكل المواطنين وإيجاد حلول جذرية

واستمع المهندس معتز محمود، لأعضاء الأمانة ودار نقاش حول متابعه أعمال الحزب بالمحافظة وتم استعراض أوجه خطط الحزب للعمل على انتشار الحزب واختيار الكوادر واستعداد النواب للتعاون فى تسهيل حل المشاكل الجماهيرية مع امانه الحزب بالمحافظة .

وفى نهايه الاجتماع وجه المهندس خليل جبالى دهب الأمين العام لمحافظة أسوان الشكر والتقدير لقيادات الحزب على هذا اللقاء المتميز.

وعلى هامش اللقاء، التقى وفد الحزب بالقيادات التنفيذية بالمحافظة ولقاء محافظ اسوان.

وكانت قد عقدت الامانة العامة لحزب الحرية المصرى بالإسكندرية برئاسة الدكتور إسماعيل أبوكليلة أمين عام الحزب بالإسكندرية ، اجتماعا مع أمناء الأمانات واللجان النوعية وأمناء الأقسام ، وذلك لمناقشة خطة العمل للحزب خلال الفتره القادمة ، ووضع الإطار العام نحو انتشار الحزب فى المحافظة والعمل على التواصل مع المواطنين بصورة مستمرة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد مهنى ، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعضو مجلس النواب، والمهندس محمد حامد الامين العام المساعد وامين التنظيم ومحمد البرقى الأمين العام المساعد والدكتور هانى الكردى الامين العام المساعد و اشرف الجبالى مساعد الأمين لشئون الإعلام .

وأكد الدكتور إسماعيل أبو كليلة إن الهدف من الاجتماع هو وضع رؤية نحو تحرك الحزب خلال الفترة المقبلة والتجهيز لخطة انتشار الحزب.

فيما طالب النائب أحمد مهنى ، بضرورة توسع قاعدة الحزب جماهيريا بالمحافظة ، والعمل على وضع رؤية وخطة للفترة المقبلة وتنفيذها على أرض الواقع، مضيفا قيام الحزب بدوره نحو المسؤولية المجتمعية ومساندة الدولة المصرية فى خدمة المواطنين ورفع الشكاوى والمطالب للجهات المختصة.

حزب الحرية المصري بأسوان