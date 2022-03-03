انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة بحدائق الأهرام

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل شقة بحدائق الأهرام وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لمعاينة الشقة وبيان ملابسات الحريق وحصر التلفيات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع داخل شقة بحدائق الأهرام، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بحدائق الأهرام.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بحدائق الأهرام البوابة الثالثة.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.